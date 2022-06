Sportilia, buon terzo posto per l’Under 19 nelle finali del campionato territoriale

E’ terminata con un più che lusinghiero terzo posto l’avventura della compagine Under 19 di Sportilia Volley nelle finali territoriali di categoria. Nel match decisivo per l’assegnazione del terzo gradino del podio, infatti, le biscegliesi allenate da Nicola Nuzzi si sono imposte ieri per 3-0 sulle tavole del PalaDolmen a spese della Don Milani Volley Bari. Alessia Lo Basso e compagne sono state protagoniste di una prestazione grintosa e determinata al cospetto di un’avversaria altrettanto generosa: dopo aver prevalso ai vantaggi nella frazione d’apertura (26-24), il sestetto biancazzurro si è aggiudicato il secondo set per 25-20 e quindi ha completato l’opera vincendo anche il terzo ed ultimo parziale col punteggio di 25-22 in 90’ complessivi di gioco.

Il titolo di Campione Territoriale Under 19 (comprendente le province di Bari, Bat e Foggia) è andato alla Zero5 Castellana Grotte, “giustiziera” di Sportilia in semifinale e poi capace di battere l’Asem Bari in finale.

La società presieduta da Angelo Grammatica comunica, infine, che sabato 11 giugno sarà organizzato un mini-torneo in famiglia che coinvolgerà tesserati e praticanti il mini-volley dai 7 fino ai 16 anni. La manifestazione di fine stagione si terrà al PalaDolmen dalle ore 17,00 alle 19,00.