Sportilia, per l’Under 19 ostacolo Castellana Grotte nella semifinale provinciale

Entra nella fase più avvincente il cammino di Sportilia nel campionato Under 19. La compagine biscegliese guidata da coach Nicola Nuzzi si appresta infatti a sfidare la Zero5 Castellana Grotte nella semifinale in gara secca per il titolo provinciale, in programma giovedì 2 giugno sulle tavole del PalaDolmen con fischio d’inizio alle 19,00. Nell’altro match semifinale incrocio tutto barese fra Asem Volley e Don Milani. L’Under 19 ha completato intanto la fase regolare (girone A) collezionando la quinta vittoria in 6 incontri grazie al netto 3-0 rifilato tra le mura amiche al Progetto Nelly Volley Barletta, con parziali di 25-14, 25-14, 25-13 in un’ora di gioco.

Qualificazione in semifinale mancata di un soffio, invece, per la Terza Divisione femminile. Nell’ultimo atto della fase regolare, disputato al tensostatico “Ferrante” di Trani contro la Fortitudo, il sestetto biscegliese si è imposto per 0-3: primi due set incamerati con disinvoltura (17-25, 9-25) dalle biancazzurre, molte delle quali alla prima esperienza agonistica, mentre la terza frazione è risultata ben più equilibrata, con Sportilia abile a spuntarla ai vantaggi (26-28). In classifica Sportilia chiude al secondo posto con 8 punti in 4 gare, frutto di 2 successi (per 3-0) e altrettante sconfitte (entrambe al tie-break), bottino non sufficiente per l’accesso in semifinale quale migliore seconda. Il bilancio finale resta comunque estremamente positivo.