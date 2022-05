Sportilia: primo acuto per la Terza Divisione maschile, tris di vittorie per l’Under 19

Cinque affermazioni su sei incontri disputati. E’ il brillante bilancio complessivo ottenuto nell’ultima settimana dalle formazioni di Sportilia Volley impegnate nei diversi campionati giovanili. Copertina dedicata al team maschile militante in Terza Divisione – Trofeo Young che, al terzo tentativo, ha ottenuto la prima meritata vittoria stagionale: i ragazzi allenati da Angelo Grammatica, infatti, si sono imposti tra le mura amiche del PalaCosmai nel derby sul Melficta Volley per 3-1 a coronamento di una prova tenace e di buon spessore tecnico. Dopo aver ceduto in extremis il set d’apertura (23-25), il sestetto biscegliese ha reagito con veemenza e determinazione aggiudicandosi i successivi con i parziali di 25-22, 25-12, 25-23. Il prossimo appuntamento, con cui si completerà il triangolare del girone A, è in calendario lunedì 23 maggio sempre al PalaCosmai (ore 20.15) al cospetto dell’imbattuta capolista Volley è Vita Giovinazzo.

Sportilia festeggia inoltre il tris consecutivo di successi nell’arco di pochi giorni, tutti con il punteggio di 3-0, da parte della compagine femminile Under 19 guidata da coach Nicola Nuzzi. Giovedì scorso le biscegliesi hanno piegato la 3 Energia Ruvo sul rettangolo di casa (25-8, 25-11, 25-12), quindi si sono ripetute lunedì, in trasferta, sempre a spese della 3 Energia (6-25, 14-25, 10-25). Martedì pomeriggio, inoltre, Claudia Gentile e compagne hanno prevalso al PalaCosmai nel match di cartello di fronte alla Polis Corato: le biancazzurre hanno prevalso nelle prime due frazioni col medesimo punteggio di 25-15, mentre il terzo set – decisamente più combattuto – si è risolto ai vantaggi (27-25). In graduatoria l’Under 19 di Sportilia comanda autorevolmente a punteggio pieno dopo i primi 4 incontri (nessun set perso finora) e domani tornerà in campo affrontando in esterna proprio la Polis Corato (palestra s.m.s. “Fornelli”, inizio ore 19.00).

Si è concluso con una vittoria ed una sconfitta il cammino dell’Under 13 femminile allenata da Chiara Valente nella regular season (girone D). Nelle gare di sabato scorso, infatti, le giovanissime biancazzurre – alle loro prime esperienze agonistiche – si sono dapprima arrese alla capolista Pegaso 93 Molfetta (2-0, 25-16 e 25-12), quindi è giunto l’atteso riscatto di fronte alla Scuola Pallavolo Terlizzi, domata con i parziali di 12-25 e 5-25. Sportilia manda in archivio la propria esperienza con un più che dignitoso terzo posto.

Domenica mattina (ore 11.00), infine, torna in campo anche la Terza Divisione Femminile, alle prese con la difficile trasferta nella tana dell’imbattuta battistrada V.C. Manfredonia.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie