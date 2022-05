​Star Volley Bisceglie in campo sabato a Castellaneta per il terzo match dei playoff

Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della stagione, preparata con grandissima intensità e attenzione. La Star Volley Bisceglie sarà di scena sul parquet della tensostruttura di via Aldo Moro a Castellaneta per il confronto del quarto turno nel raggruppamento playoff 3 del torneo di Serie C femminile di pallavolo. Tanta voglia di vincere, per riscattare innanzitutto lo stop patito (seppure al tie-break) nella sfida d’andata al PalaDolmen ed effettuare l’agognato sorpasso in classifica ai danni delle avversarie di turno. Le nerofucsia hanno solo un punto in meno rispetto alla formazione guidata dal tecnico Marcello Presta e perciò il confronto diretto riveste un’importanza strategica nell’economia della classifica del gironcino.

Sara Binetti e compagne, rinfrancati dalla netta affermazione esterna sull’ostico rettangolo della Fenix Monopoli, puntano con decisione ad un successo che le riporterebbe padrone del loro destino. Tutte le componenti del team sono attese ad una prestazione di caratura, necessaria per espugnare Castellaneta: dal libero Todisco alle centrali Padula, Gabriele, dall’opposto Haliti alla palleggiatrice Dominko, dall’esperta Bacchi a Ragone e Di Leo, senza dimenticare le altre giocatrici pronte a dare il loro contributo in corso d’opera.

Il sorpasso è nel mirino, la squadra determinatissima a portarlo a compimento. Il fischio d’inizio per il primo servizio della contesa è previsto dalle 18 di sabato 14 maggio. La carenza di posti disponibili sugli spalti della struttura di Castellaneta ha reso impossibile la partecipazione dei sostenitori nerofucsia alla gara, che potrà essere comunque seguita in diretta streaming sui social di riferimento del club di casa.

Classifica girone 3 playoff

Castellaneta 5; Star Volley Bisceglie 4; Monopoli 0.