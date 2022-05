​Sportilia: esordio ok per l’Under 19, primo sorriso stagionale per la Terza Divisione ​

Battesimo zeppo di sorrisi per l’Under 19 di Sportilia. Formata in larga maggioranza dalle atlete protagoniste della promozione dalla Prima Divisione in serie D, la compagine biscegliese ha debuttato ieri sul rettangolo della palestra dell’IISS Nervi di Barletta, ospite del ProgettoNellyVolley. In fondo ad un match ben interpretato fin dai primi scambi, il sestetto biancazzurro si è imposto con un rotondo 0-3, certificato dai parziali di 13-25, 20-25, 14-25. Il cammino dell’Under 19 di Sportilia proseguirà domani, giovedì 12 maggio (ore 16.30), con l’appuntamento casalingo al PalaCosmai di fronte alla 3 Energia Ruvo, quest’ultima al momento ferma a quota 0 dopo i primi due incontri disputati.

Sabato scorso, inoltre, la compagine femminile di Terza Divisione (in foto) partecipante al Trofeo Young, allenata da Chiara Valente, si è imposta con un secco 3-0 al PalaCosmai nel derby a discapito della Fortitudo Trani, quest’ultima guidata da Marta de Gennaro e dal biscegliese Franco Papagni. Le sportiliane hanno prevalso con parziali di 25-10, 25-17, 25-18, ottenendo così il primo urrà stagionale dopo lo stop dell’esordio al tie-break per mano del VC Manfredonia. La prossima partita è in calendario domenica 22 maggio proprio in casa delle sipontine.

Doppio passo falso per la squadra Under 13. Domenica mattina le giovanissime biancazzurre si sono dovute arrendere sul rettangolo del PalaCosmai dapprima alla Pegaso 93 Molfetta (0-2, con parziali di 22-25, 19-25), a seguire di fronte alla 3 Energia Ruvo (1-2, con parziali 22-25, 25-13, 8-15). In classifica Sportilia rimane dunque al terzo posto con 4 punti totalizzati in altrettante partite. L’under 13 sarà daccapo in campo domenica prossima, 15 maggio, per il doppio appuntamento al PalaFiori di Terlizzi contro Pegaso Molfetta (ore 10,00) e Pallavolo Terlizzi (11,00).

Nel prossimo weekend anche la compagine maschile di Terza Divisione sarà alle prese con un nuovo impegno: domenica 15, con fischio d’inizio alle 17.00, i ragazzi guidati da Angelo Grammatica incroceranno al PalaCosmai il Melficta Volley.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie