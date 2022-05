​La Star Volley Bisceglie torna a vincere, autorevole 3-0 sul parquet di Monopoli​

Una prestazione di alto tenore, una vittoria chiara ed autorevole. La Star Volley Bisceglie ha travolto la Fenix Monopoli nel match valido per la terza giornata del gironcino playoff di Serie C. Le nerofucsia si sono imposte con parziali eloquenti, controllando la partita senza mai dare l’impressione di perdere la concentrazione. Haliti e compagne, forti di un approccio convinto, hanno conquistato il set d’apertura (16-25) e nel secondo periodo hanno mantenuto i nervi saldi, tenendo a bada i legittimi propositi di rivalsa delle avversarie (17-25). Decise a chiudere i conti e ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, Todisco e socie hanno prevalso anche nella terza frazione (17-25). Devastante l’impatto di Lucia Bacchi: la 41enne schiacciatrice vincitrice di due Champions League e per 19 stagioni consecutive protagonista fra A1 e A2 ha esordito con la maglia della Star Volley contribuendo, con il suo talento, ad elevare il gioco della formazione biscegliese.

Uno stimolo per le nuove compagne, che puntano a cogliere il meglio della preziosa opportunità di giocare insieme ad una campionessa della pallavolo italiana. La squadra tornerà ad allenarsi martedì per preparare la sfida esterna sul rettangolo del Volley Castellaneta, in calendario sabato 14 maggio: l’obiettivo, naturalmente, è riscattare l’inopinato scivolone casalingo al tie-break dell’andata.

Classifica girone 3 playoff

Castellaneta 5; Star Volley Bisceglie 4; Monopoli 0.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa dello Star Volley Bisceglie.