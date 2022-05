Star Volley Bisceglie a Monopoli, imperativo vincere

Riprendere a vincere e dimostrare di essersi lasciate alle spalle il momentaneo appannamento coinciso con la battuta d’arresto di Cerignola nell’ultimo confronto di regular season e lo stop interno nella sfida d’apertura del gironcino playoff contro Castellaneta. Le ragazze della Star Volley Bisceglie sentono grande voglia di riscatto: domenica 8 maggio, con primo servizio stabilito alle ore 18, il collettivo nerofucsia dovrà dare una prova di solidità mentale al cospetto della Fenix Monopoli. Il match in programma al palasport “Gentile” di via Fiume è una tappa fondamentale per la squadra, decisa a tornare ad esprimersi sugli ottimi livelli di un’intera regular season, come ha evidenziato in settimana l’esperta palleggiatrice Viviana Dominko. Il lavoro svolto nel corso di questi giorni è andato proprio verso la direzione di spronare il gruppo ad una prova di grande personalità, nella quale dirigenza e sostenitori della Star Volley Bisceglie sperano in questo passaggio cruciale della stagione.