​Star Volley Bisceglie, Dominko suona la carica: «Torniamo a giocare sui nostri livelli»

L’orario di inizio della gara tra Fenix Monopoli e Star Volley Bisceglie, in programma domenica 8 maggio al palasport “Gentile”, è stato anticipato di trenta minuti per motivi di ordine pubblico riconducibili alla concomitanza con un altro evento sportivo (nella fattispecie, la partita di calcio tra Monopoli e Cesena). La prima battuta del match è pertanto fissata per le ore 18.

La formazione biscegliese prosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida: giovedì sera allenamento al PalaDolmen, venerdì riposo e sabato pomeriggio l’ultima rifinitura che precederà la contesa sul rettangolo monopolitano. «Partiamo da ciò che ha funzionato per tornare ad esprimerci su quei livelli per l’intera durata delle partite: penso all’ottimo primo set contro Castellaneta» ha spiegato la palleggiatrice Viviana Dominko. «Vogliamo vincere, vogliamo raggiungere il traguardo che ci siamo prefissate pur consapevoli del fatto che sarà sempre più difficile» ha sottolineato l’esperta giocatrice di origini argentine. «È fondamentale conquistare i 3 punti a Monopoli per ritornare a casa con maggiori sicurezze».