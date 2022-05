Star Volley Bisceglie al lavoro in attesa della seconda gara dei playoff

Settimana senza impegni ufficiali ma ugualmente intensa, per la Star Volley Bisceglie. Il gruppo nerofucsia ha lavorato sodo, con ben quattro allenamenti, prendendo in esame gli aspetti più rilevanti emersi dalla prima gara del gironcino playoff con l’intenzione di perfezionare alcuni meccanismi in vista della prossima partita, in programma domenica 8 maggio sul campo della Fenix Monopoli. Il match del PalaGentile (primo servizio previsto alle 18:30) rappresenterà un’opportunità di riscatto per Dominko e compagne, sconfitte di misura da Castellaneta sul parquet del PalaDolmen nel confronto d’apertura del raggruppamento che qualificherà la vincente alla finalissima per il salto in B2. Il team tarantino si è imposto anche nella seconda gara in calendario: un autorevole 3-0 (25-11, 25-23, 25-20) proprio ai danni della compagine monopolitana. La marcia di avvicinamento alla prossima sfida procederà secondo una scansione fitta di lavoro che lo staff tecnico sta conducendo. Testa a Monopoli, perciò, con rinnovata determinazione e la consapevolezza che una vittoria aprirebbe ulteriormente i giochi. Gli appassionati e i sostenitori nerofucsia sono decisi a seguire la squadra in trasferta per garantirle tutto l’incitamento necessario.