Con il derby interno di domani contro il Primadonna Bari cala il sipario sulla stagione di Sportilia

Completare in bellezza la prima, storica esperienza in B2 riscattando al contempo l’opaca prova dell’andata. Non mancano affatto le motivazioni in casa Sportilia in occasione del derby del PalaDolmen con il Primadonna Volley Bari, ultimo atto del girone "L" anticipato a questa sera (venerdì 29 aprile) con inizio alle 20,30. Appaiate in sesta posizione all’Adriatica Volley con 25 punti (le tranesi beneficiano, però, di un miglior quoziente set), capitan Nazzarini e compagne sono pronte ad incrociare un’avversaria esperta e navigata della categoria, a sua volta già certa del quarto posto finale.

“La gara sarà ininfluente ai fini della classifica, ma entrambe le squadre avranno stimoli importanti e scenderanno in campo schierando le migliori formazioni possibili – sottolinea il tecnico biancazzurro Nicola Nuzzi - . Le mie ragazze puntano alla nona affermazione in stagione (sarebbe la settima in 10 partite del girone di ritorno, nda) e sono determinate a sfoderare una prestazione ben diversa da quella del novembre scorso nell’impianto di San Pio, quando incappammo in una delle peggiori sconfitte dell’intero torneo. La compagine barese è stata artefice di un brillante cammino malgrado qualche infortunio in corso d’opera, sono altrettanto convinto che la collega Rosa Ricci e le sue giocatrici ci terranno a ben figurare. Rivolgo un appello a sostenitori e simpatizzanti biscegliesi che non ci hanno fatto mancare il loro apporto durante questa stagione tribolata, ma al tempo stesso molto gratificante. Conservando la categoria abbiamo compiuto un’autentica impresa sportiva, forse ancor più grande rispetto alla promozione dello scorso anno e ci piacerebbe festeggiare ancora una volta il lieto fine con il nostro pubblico”.

L’incontro sarà diretto da Denise Mary Rose Bianchi di Cisternino e Andrea Tavano di Foggia.