​Sportilia: Prima Divisione, sabato derby cruciale a Molfetta che vale la promozione ​

Sarà un weekend decisamente intenso e zeppo di appuntamenti per Sportilia Volley. Al ricco “antipasto” di venerdì sera, allorché la prima squadra biancazzurra completerà la sua proficua stagione d’esordio in serie B2 ospitando sulle tavole del PalaDolmen la Primadonna Bari (ore 20.30, con ingresso gratuito) nel recupero della 15esima giornata, seguirà il derby cruciale di sabato per la Prima Divisione sul campo della Pegaso 93 Molfetta.

Nell’incrocio del PalaFiorentini (ore 18.30), capitan Angela Di Pinto e compagne rendono visita infatti alla loro unica avversaria rimasta per la promozione in serie D. Attualmente Sportilia comanda la graduatoria con 30 punti (in 11 partite), mentre le inseguitrici molfettesi sono a quota 26, ma con una gara in meno. Senza avventurarsi in troppi calcoli, dunque, le ragazze allenate da Nicola Nuzzi dovranno cercare di aggiudicarsi la sfida con qualsiasi punteggio per conquistare subito il salto diretto nella categoria superiore, viceversa raggiungibile attraverso il lungo e tortuoso cammino dei playoff. Sportilia punterà a riscattare anche l’amaro stop dell’andata tra le mura amiche (con la Pegaso 93 vittoriosa per 27-29 al quarto set).

Domenica scorsa è partito inoltre il campionato maschile di Terza Divisione/Trofeo Young. Nella gara d’esordio sul rettangolo del Melficta Volley, i ragazzi guidati da Angelo Grammatica – tutti alla loro prima esperienza agonistica – sono stati sconfitti per 3-0 con parziali più che dignitosi (25-19, 25-22, 25-17) al termine di una prova generosa e tenace che lascia ben sperare per i futuri incontri, a cominciare dal debutto casalingo di sabato prossimo (Polivalente Cosmai, ore 17.00) di fronte al Volley è Vita Giovinazzo.

Domenica 1° maggio, infine, scenderanno in campo anche le formazioni femminili biscegliesi Under 13 e Terza Divisione/Trofeo Young. Impegnata nel girone D (fase regolare) assieme ad altre tre compagini, l’Under 13 di Sportilia sosterrà due incontri nella palestra della s.m.s. “Cotugno” di Ruvo misurandosi nell’ordine (inizio ore 10.30) con Scuola Pallavolo Terlizzi e 3 Energia Ruvo. Il cammino della Terza Divisione femminile nel girone A (fase regolare) prenderà invece il via dal Polivalente Cosmai, teatro del match (ore 18.00) contro il Volley Club Manfredonia.