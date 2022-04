​Star Volley Bisceglie sconfitta nel primo match dei playoff

Stop al tie-break per la Star Volley Bisceglie nel confronto d’apertura del girone 3 dei playoff di Serie C. La formazione nerofucsia ha ceduto al Volley Castellaneta sul parquet del PalaDolmen in una gara molto combattuta, giocata davanti ad una buona cornice di pubblico. Conquistato il primo set con perentorio 25-15, le padrone di casa hanno subìto la reazione delle avversarie, che si sono aggiudicate sia il secondo parziale (19-25) che il terzo (21-25). Quarto periodo di marca biscegliese: 25-22. La quinta e decisiva frazione, avviata da uno 0-4, si è chiusa con l’affermazione ospite (10-15). La Star Volley ha guadagnato così un solo punto in classifica e ora dovrà attendere due settimane per tornare in campo: prossimo impegno previsto domenica 8 maggio a Monopoli contro la Fenix che sabato 30 andrà a far visita al Castellaneta.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Star Volley Bisceglie.