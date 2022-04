​La Star Volley Bisceglie nel vivo della settimana che porterà al debutto nei playoff

Ora si fa sul serio. Sabato 23 aprile, nel match che avrà inizio alle 19, la Star Volley Bisceglie incrocerà il Volley Castellaneta sul parquet del PalaDolmen. Cominciano i playoff e il collettivo nerofucsia vuole approcciarli con grinta, entusiasmo, consapevolezza dei mezzi e tanta voglia di conquistare subito una vittoria. La squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del primo dei quattro scogli che si porranno al cospetto nel gironcino a tre, che comprende anche la Fenix Monopoli, con gare di andata e ritorno al termine del quale la prima classificata giocherà la finale per il salto in B2. Il tecnico Michelangelo Maggialetti e il senior coach Nicola Coronelli hanno analizzato le caratteristiche delle prossime avversarie, che hanno concluso la stagione regolare al quarto posto nel girone B del torneo di Serie C. Castellaneta è formazione meritevole di rispetto, che andrà affrontata senza lasciarsi andare in alcun modo a cali di tensione.

La società biscegliese ha confermato la gratuità dell’accesso al PalaDolmen per gli incontri casalinghi di Ester Haliti e compagne anche nella fase cruciale della stagione, con il chiaro intento di avvicinare alla realtà Star Volley il maggior numero possibile di sportivi affinché colorino il grande impianto di via Ruvo. È il momento di stringersi intorno alla squadra nerofucsia e sostenerla con una mobilitazione importante.