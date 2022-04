​Star Volley Bisceglie, prima sconfitta stagionale

Stop esterno per la Star Volley Bisceglie nell’ultimo confronto di regular season. Le nerofucsia, già certe del primo posto in classifica da diverse settimane, sono state sconfitte per 3-1 sul rettangolo della Pallavolo Cerignola nel match giocato giovedì 14 aprile. Il team di mister Maggialetti, proiettato alle successive sfide playoff, non ha approcciato bene l’incontro, pagando con un pesante passivo (25-13) nel primo parziale.

Molto più combattuto il secondo set, nel corso del quale però la Star Volley ha commesso ancora troppi errori gratuiti, agevolando il compito delle più determinate avversarie: la squadra di casa si è imposta ai vantaggi (26-24). Reazione biscegliese nel terzo periodo, conquistato piuttosto facilmente (18-25). Cerignola ha chiuso la partita al termine di una quarta frazione equilibrata (25-22), conquistando perciò l’intera posta in palio. La battuta d’arresto andrà archiviata in tutta fretta perché sabato 23 aprile avranno inizio le gare che contano e bisognerà concentrarsi intensamente sull’obiettivo. Il calendario della prima fase playoff sarà reso noto a breve.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie.