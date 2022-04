La Star Volley Bisceglie viaggia alla volta di Cerignola

Vincere ancora per approcciare l’imminente inizio dei playoff promozione nel modo più opportuno. La Star Volley Bisceglie, dominatrice incontrastata del girone A di Serie C, chiuderà la stagione regolare con l’impegnativa trasferta sul rettangolo della Pallavolo Cerignola, seconda in classifica a nove lunghezze di distanza.

La gara di giovedì (fischio iniziale fissato per le ore 20) rappresenterà un test significativo sul piano della tenuta psicofisica per le ragazze allenate da Michelangelo Maggialetti, chiamate a dare ulteriore prova di concentrazione e solidità in vista degli appuntamenti più importanti dell’annata. L’obiettivo è conquistare il sedicesimo successo su altrettanti incontri, confermare di essere anche la migliore tra le battistrada dei tre raggruppamenti pugliesi e beneficiare così di una serie di vantaggi in previsione delle sfide che si presenteranno sulla strada verso la B2. La squadra ha ripreso gli allenamenti lunedì dopo l’affermazione ottenuta ai danni dell’Adria Bari e ha preparato l’incontro con il collettivo ofantino con la consapevolezza delle insidie che nasconde.