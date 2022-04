​Star Volley Bisceglie, quattordicesima vittoria

La partita più combattuta della stagione nerofucsia si è conclusa con un successo al quinto set. La Star Volley Bisceglie ha espugnato il rettangolo dell’Amatori Bari nel recupero del decimo turno del campionato di Serie C femminile.

La squadra allenata da Michelangelo Maggialetti, già certa da tempo del primo posto in classifica, si è presentata al cospetto della formazione del capoluogo con il giusto piglio, assicurandosi il set d’apertura (17-25) ma nelle fasi centrali della gara ha commesso qualche errore di troppo, prestando il fianco alle avversarie, molto ben organizzate e artefici di un’ottima prova. Il team biscegliese ha lasciato il secondo periodo alle contendenti, con il punteggio di 25-23 e ha dovuto arrendersi anche nel terzo parziale (25-23) vedendo sfumare la possibilità di terminare la regular season a punteggio pieno. Pronto il riscatto nel quarto set, vinto per 21-25 e nel tie-break, ugualmente conquistato dalla capolista (12-15) che ha centrato il quattordicesimo acuto stagionale su altrettanti incontri, confermando la sua supremazia nel torneo. La lunga sosta forzata per il doppio riposo e la consapevolezza di aver già ottenuto la posizione desiderata non sono state certo di aiuto per il gruppo, che dovrà dimostrare di sapere mantenere la giusta concentrazione in questa fase di stallo, evitando i cali di tensione, per essere pronto a dare il 100% nei playoff.

Le nerofucsia riprenderanno ad allenarsi lunedì per preparare la gara interna contro l’Adria Bari, che si giocherà eccezionalmente al PalaFiorentini di Molfetta sabato 9 aprile, con inizio alle ore 19:30, a causa dell’indisponibilità del PalaDolmen che perdurerà per tutta la settimana.

