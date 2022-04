​La Star Volley Bisceglie torna in campo, l’obiettivo è continuare a vincere

Il primato in classifica del girone A già in tasca non può e non deve bastare. La Star Volley Bisceglie è chiamata a dare ulteriore prova di forza e compattezza nel confronto in programma sabato 2 aprile, con inizio fissato per le ore 17, sul rettangolo del palazzetto di Carbonara contro l’Amatori Bari. Le nerofucsia, certe aritmeticamente del primo posto in graduatoria già da settimane, dovranno mantenere alta la concentrazione. Il periodo di sosta forzata, causato dalla rapida successione dei due turni in cui Sara Binetti e compagne avrebbero dovuto riposare, non ha scalfito le intenzioni del gruppo: lo sguardo ai playoff sarà rivolto solo al termine delle tre gare rimanenti di stagione regolare, nelle quali sarà necessario affrontare le avversarie con la massima intensità.

Lo stimolo aggiuntivo, in occasione del match contro la compagine barese, è rappresentato dal fatto che le prossime contendenti sono le uniche ad aver strappato un set alla Star Volley. Le ragazze guidate da Michelangelo Maggialetti vogliono continuare ad imporre la loro supremazia nel gruppo A del torneo di Serie C.