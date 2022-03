Prima Divisione, Sportilia cala il “settebello” a Vico del Gargano

Sportilia cala il “settebello” nel girone A di Prima Divisione. Nella palestra dell’istituto “Manicone – Fiorentino” di Vico del Gargano, la formazione biscegliese ha collezionato domenica scorsa il settimo successo in altrettante partite imponendosi per 0-3 nel testa-coda contro la Polisportiva San Pietro. Malgrado le assenze della palleggiatrice titolare Feliciana Lopopolito, del libero Martina Mastrapasqua e dell’opposta Mariasofia Cassanelli, le biscegliesi hanno sciorinato una prestazione corale assai convincente, peraltro certificata dai parziali eloquenti (13-25, 6-25, 15-25) maturati in un’ora di gioco. Tra le pieghe del match in terra garganica va rimarcato il notevole contributo di Claudia Mastrapasqua, classe 2005. In classifica le ragazze di coach Nicola Nuzzi rafforzano la leadership a punteggio pieno e si preparano ora all’interessante sfida di venerdì sul rettangolo amico del Polivalente Cosmai (ore 18.45) contro l’attuale vice-capolista Pegaso 93 Molfetta, il cui bilancio è di 4 vittorie a fronte di una sconfitta in 5 incontri finora disputati.

Under 14. Doppio appuntamento ravvicinato per l’Under 14 di Sportilia guidata da Chiara Valente. Questo pomeriggio, con inizio alle 18.00, le giovanissime biancazzurre saranno impegnate nella trasferta sul campo del ProgettoNellyVolley Barletta nella palestra dell’istituto Nervi, mentre domenica prossima è in calendario il match casalingo (Polivalente Cosmai, ore 16.30) contro l’imbattuta capolista Polis Corato.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley