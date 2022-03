Sportilia Volley Bisceglie, nuovo scontro salvezza: al PalaDolmen arriva il Pescara 3

A caccia del tris in un incrocio determinante nella lunga volata salvezza. Nella sfida del 21° turno in programma sabato 19 marzo al PalaDolmen (inizio ore 19.00), Sportilia mira infatti a dare continuità alle recenti vittorie su Fasano e Montesilvano ospitando il Volley Pescara 3, avversario con cui attualmente condivide il quartultimo posto a quota 13 punti (il team abruzzese, però, ha disputato una partita in più). Carmen Bellapianta e compagne sono pienamente consapevoli di non potersi concedere alcun calo di concentrazione in un momento così cruciale e proprio adesso che, per la prima volta in stagione, hanno abbandonato le ultime due piazze del girone L.

“E’ un match da approcciare come se avessimo di fronte la capolista – osserva l’allenatore biscegliese Nicola Nuzzi - . Stiamo risalendo la china, ma il cammino sarà disseminato di insidie fino all’ultima giornata e non dobbiamo smarrire la grinta che ha caratterizzato le nostre ultime prestazioni. D’altronde riceviamo un Pescara in piena corsa per la permanenza come noi. Le abruzzesi giungeranno qui con forti motivazioni, le stesse da loro evidenziate nelle settimane scorse quando hanno dato filo da torcere in casa del Trani (sconfitta al tie-break dopo aver vinto i primi due parziali, nda) prima di battere in casa il Montesilvano. Le mie ragazze si sono preparate bene pur dovendo ancora una volta far fronte a qualche acciacco fisico. L’intera famiglia di Sportilia auspica che ad un appuntamento così importante possano essere presenti molti nostri appassionati, il cui sostegno potrà senza dubbio produrre vantaggi per le ragazze”.

L’ingresso al PalaDolmen sarà consentito ai possessori di green pass rafforzato, all’interno della struttura occorre inoltre indossare la mascherina. All’andata Sportilia ottenne il suo primo, storico successo in serie B2 espugnando il PalaOrfento in rimonta al tie-break. La gara di domani sarà diretta dalla coppia campana formata da Marco Zunico e Bianca Monti. Consueta telecronaca in diretta sulla pagina fb “Sportilia Volley Bisceglie”.