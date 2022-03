Sportilia: sesto acuto di fila in Prima Divisione e vetta consolidata

Sei su sei. Prosegue il percorso netto di Sportilia Volley nel campionato di Prima Divisione (girone A). Domenica scorsa, sul rettangolo amico del Polivalente intitolato a Sergio Cosmai (proprio nel giorno in cui ricorreva il 37° anniversario dell’uccisione del direttore del carcere di Cosenza, nostro concittadino), la squadra allenata da Nicola Nuzzi si è imposta con un cristallino 3-0 a spese della San Valentino Andria, già sconfitta la settimana precedente in campo avverso. Le biancazzurre hanno approcciato il derby con grande determinazione aggiudicandosi il primo parziale per 25-12 e replicando la solida prova anche nel successivo (25-18). Il terzo ed ultimo set ha registrato un po’ più di equilibrio, ma alla fine Sportilia ha archiviato la contesa per 25-22 in 70’ complessivi di gioco. La sesta affermazione di fila permette a capitan Di Pinto e compagne di blindare il primato con 18 punti. Domenica prossima, con inizio alle 11.00, le biscegliesi saranno impegnate nella trasferta – non agevole dal punto di vista logistico – di fronte alla Pol. San Pietro Vico del Gargano, squadra che finora ha conseguito un successo a fronte di tre sconfitte.

Sempre domenica scorsa, al Polivalente Cosmai, è arrivata la prima vittoria in campionato per l’Under 14 di Sportilia allenata da Chiara Valente. Le giovani biancazzurre, al loro secondo impegno ufficiale, hanno prevalso col punteggio di 3-1 sull’Audax Andria: ceduto il set d’apertura (18-25), Sportilia ha invertito la rotta nei successivi spuntandola ai vantaggi nel secondo (28-26), governando autorevolmente il terzo (25-15) e chiudendo la pratica con tenacia nel quarto (26-24) nonostante la generosa reazione andriese. Il prossimo appuntamento per l’Under 14 è in calendario mercoledì 23 marzo con la trasferta sul campo della vice-capolista ProgettoNellyVolley di Barletta (palestra IISS “Nervi”, inizio ore 18.00).