​Sportilia Volley Bisceglie, sul campo di Montesilvano arrivano tre punti d’oro per la salvezza​

Prosegue la perentoria risalita in classifica di Sportilia Volley. Nella trasferta del 20° turno, infatti, la squadra biscegliese sbanca con un autorevole 0-3 il rettangolo del Montesilvano e coglie la quarta affermazione in stagione, utile ad arpionare la quartultima piazza (a braccetto con Pescara 3, ma quest’ultima ha disputato una gara in più) ad un’unica incollatura di ritardo dallo stesso avversario sconfitto ieri. Attraverso una prestazione collettiva solida e determinata in ogni fondamentale, le biancazzurre hanno così bissato il successo del turno precedente su Fasano inaugurando il trittico di scontri diretti in chiave salvezza (Pescara 3 e Dannunziana i prossimi ostacoli).

Coach Nuzzi schiera in avvio la consueta diagonale formata da Arianna Losciale e Bellapianta, con De Nicolò e Piera Losciale (in luogo dell’acciaccata Nazzarini) ai lati, Ottomano e Di Reda al centro, Luzzi (risulterà tra le migliori in campo) libero. La frazione d’apertura risulta piuttosto equilibrata: Bisceglie prova ad allungare sul 18-21, ma le padrone di casa reagiscono collezionando quattro punti di fila. Lo sprint premia però il sestetto biscegliese, abile a sua volta a sferrare un break di 4-0 che ne sancisce il 22-25. Il secondo parziale è caratterizzato dall’allungo di Sportilia nella fase centrale (13-18), preludio al disinvolto 16-25 che premia De Nicolò e compagne. Montesilvano reagisce con tenacia nel terzo set conducendo a lungo con un margine che raggiunge le quattro lunghezze. Le ragazze di Nicola Nuzzi non si disuniscono, agguantano la parità a quota 20 ed ingaggiano un avvincente rush conclusivo: sul 23-23, l’astuta giocata di Piera Losciale seguita dall’errore in attacco delle abruzzesi determinano il 23-25 finale.

Sportilia incamera altri tre punti fondamentali a spese di una diretta concorrente e si prepara ad un altro match cruciale: sabato prossimo (PalaDolmen, ore 19.00) le biscegliesi riceveranno infatti il Pescara 3.

Tabellino – 20^ giornata del campionato di serie B2 (girone L)

MONTESILVANO – SPORTILIA BISCEGLIE 0-3

MONTESILVANO: Ferretti, Iacobucci (L), Di Ruscio Mi., Delli Quadri, Di Ruscio Ma., Moccia, Raspa, Ciardelli, Di Pietro, Tria, Falone, Bratti. All. Gianluca Iachini.

SPORTILIA BISCEGLIE: P. Losciale, De Nicolò, A. Losciale, Ottomano, Bellapianta, Di Reda, Luzzi (L); Nazzarini; Roselli, Lo Basso, Gentile, Pellegrini, Lopolito, Massaro (L). All. Nicola Nuzzi.

ARBITRI: Francesco Esposito e Cosmo Costa

PARZIALI: 22-25, 16-25, 23-25.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley