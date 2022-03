​La Star Volley Bisceglie fa 13 e conquista aritmeticamente il primo posto con tre giornate d’antici

Un percorso netto, senza tentennamenti. La Star Volley Bisceglie ha guadagnato la certezza aritmetica del primo posto in classifica nel girone A di Serie C con ben tre turni d’anticipo a seguito della vittoria interna conquistata sabato sera al PalaDolmen nella sfida contro la Polis Corato. I 39 punti in classifica costituiscono un bottino irraggiungibile dalle inseguitrici da qui al termine della regular season.

Elisabetta Todisco e compagne, artefici di una prestazione attenta e priva di sbavature, hanno messo subito il turbo nella frazione d’apertura (10-3), tenendo a bada i generosi tentativi delle avversarie e chiudendo sul 25-14. Copione molto simile nel secondo set, che le nerofucsia hanno archiviato con il punteggio di 25-13 restando concentrate sull’obiettivo. Leggermente più combattuto il terzo parziale, condotto in ogni caso dalla formazione biscegliese con spazio per diverse protagoniste: 25-20 e tredicesima vittoria consecutiva per la Star Volley, che ora è attesa da ben due settimane senza impegni ufficiali in quanto saranno giocate le partite dell’ultimo turno in assoluto e quelle dell’ultima giornata d’andata, con la coincidenza del doppio riposo per la capolista. Prossima gara sabato 2 aprile, sul campo dell’Amatori Bari.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie.