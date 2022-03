​Sportilia Volley Bisceglie, la trasferta di Montesilvano inaugura un cruciale trittico salvezza ​

Trasferire l’entusiasmo e la gioia per il prezioso successo interno sul quotato Fasano in ulteriore determinazione all’alba del trittico di sfide salvezza con altrettante compagini abruzzesi. Sportilia approccia così uno dei periodi più intensi e cruciali della sua prima esperienza in serie B2: il terzo urrà in campionato, grazie al quale le biancazzurre hanno assottigliato a 3 punti il distacco dalla quartultima piazza, ha rappresentato un’iniezione di fiducia non da poco nella settimana che conduce alla trasferta del 20esimo turno in programma domani pomeriggio sul rettangolo del Montesilvano (Palazzetto Corrado Roma, inizio ore 18,00).

“Spero che la vittoria a spese del Fasano sia riuscita a darci la forza per affrontare le prossime partite con più tranquillità e, al contempo, con lo stesso spirito combattivo evidenziato sabato scorso – rimarca coach Nicola Nuzzi - . Abbiamo lavorato bene anche sotto l’aspetto psicologico, consapevoli che non bisognerà arrivare “scarichi” a questa sfida. Montesilvano occupa la settima posizione con 4 lunghezze di vantaggio su di noi, all’andata riuscirono a spuntarla al tie-break al PalaDolmen e avranno voglia di riscattare i due recenti passi falsi (sconfitta al quinto set con il Pescara 3 e stop per 3-1 a Trani, nda). Muovere la classifica sarà fondamentale in questa circostanza, anche in previsione dei successivi scontri diretti con Pescara 3 e Dannunziana”.

Nella gara in terra abruzzese sarà disponibile anche l’opposta Carmen Bellapianta, al suo esordio in trasferta tra le file di Sportilia dopo i due “gettoni” casalinghi coincisi con la conquista di sei punti. “Qui a Bisceglie ho trovato compagne di squadra meravigliose, mi diverto tantissimo cercando di conciliare al meglio il lavoro con l’attività agonistica – spiega l’esperta atleta cerignolana - . Si può ancora migliorare molto, siamo cariche e concentrate, a Montesilvano bisognerà sbagliare il meno possibile”.

La partita sarà arbitrata da Francesco Esposito e Cosmo Costa.