​Sportilia cala il pokerissimo, sbancato anche il domicilio del San Valentino ​

Non conosce ostacoli il cammino di Sportilia Volley nel girone A di Prima Divisione. La formazione biscegliese cala il pokerissimo di successi (in altrettante gare) espugnando con autorevolezza il rettangolo del San Valentino Andria con un secco 0-3 nel recupero della terza d’andata, disputato domenica scorsa. In avvio coach Nuzzi si affida a Feliciana Lopolito al palleggio e Chiara Lamanuzzi opposto, Angela Di Pinto (capitana) e Alessia Lo Basso al centro, Elisabetta Pellegrini e Claudia Gentile laterali, Martina Mastrapasqua nel ruolo di libero.

Il match andato in scena al Nuovo Polivalente andriese di Viale delle Querce registra un sostanziale equilibrio nella frazione d’apertura, con la giovane squadra biscegliese (età media di 19 anni) a tratti un po’ timorosa ed incapace di seminare le padrone di casa. Allo sprint Sportilia riesce comunque a spuntarla (23-25). Accantonata ogni remora, nei due successivi set il collettivo di Nuzzi – tra le cui file si registrano gli innesti di Claudia Mastrapasqua e Laura Mancini in luogo di Lamanuzzi e Lopolito – imprime alla contesa il proprio ritmo lasciandosi apprezzare per la buona fattura di molte azioni abbinata alla solidità nei diversi fondamentali: ne scaturiscono, così, i netti parziali di 14-25 e 17-25 con cui la gara va in archivio.

In classifica Sportilia legittima la leadership a punteggio pieno (15) e si prepara al nuovo incrocio con il San Valentino Volley, in calendario domenica 13 marzo al Polivalente Sergio Cosmai con inizio alle ore 11.00. Sempre domenica prossima al “Cosmai”, con inizio alle 16.30, riparte l’avventura dell’Under 14 di Sportilia allenata da Chiara Valente. Al suo secondo impegno ufficiale dopo la sconfitta al debutto contro Corato, il team biscegliese ospiterà l’Audax Andria, avversaria anch’essa ferma al palo con tre stop in altrettanti incontri giocati.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley