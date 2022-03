La Star Volley Bisceglie liquida Potenza

La marcia solitaria della Star Volley Bisceglie in testa alla graduatoria del girone A di Serie C prosegue senza intoppi. La formazione nerofucsia ha violato anche il rettangolo del Pm Potenza al termine di una partita dominata come si evince dagli eloquenti parziali: 5-25, 8-25, 9-25. La capolista ha impiegato poco più di 45 minuti complessivi per archiviare la pratica del dodicesimo successo su altrettante gare. Spazio a tutte le ragazze del roster biscegliese nel corso della sfida in terra lucana. Il gruppo riprenderà ad allenarsi lunedì per preparare il prossimo incontro, in programma sabato 12 marzo al PalaDolmen quando sarà la Polis Corato a rendere visita a Binetti e compagne.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Star Volley Bisceglie