​Star Volley Bisceglie impegnata sul campo del fanalino di coda Potenza

Mantenere alta la concentrazione e non dare nulla per scontato. È il compito della Star Volley Bisceglie, che sabato pomeriggio sarà impegnata sul rettangolo della palestra Caizzo nel match valido per la sedicesima giornata del girone A di Serie C contro il fanalino di coda PM Volley Potenza. Le nerofucsia, saldamente al comando della classifica a punteggio pieno, chiederanno strada all’ultima della classe per incrementare il loro bottino e proseguire la marcia verso i playoff. Il gruppo è tornato ad allenarsi giovedì dopo la netta affermazione nel recupero sulla Dinamo Molfetta. L’imperativo resta lo stesso: conservare la massima attenzione ed approcciare tutte le partite con la giusta mentalità. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.