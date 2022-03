La Star Volley Bisceglie vince ancora

Undicesima vittoria su altrettante partite e primo posto a punteggio pieno consolidato. La Star Volley Bisceglie si è imposta sul campo della Dinamo Molfetta con un netto 3-0 nel recupero del match valido per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C. Gara condotta autorevolmente dal team nerofucsia, che ha saputo tenere sotto controllo le volenterose avversarie chiudendo i parziali con i punteggi di 21-25, 18-25 e 16-25. Un ampio utilizzo di gran parte delle giocatrici iscritte a referto, anche in prospettiva dell’impegno ravvicinato sul rettangolo del Potenza (si giocherà sabato), ha permesso allo staff tecnico di valutare diverse soluzioni tattiche. Il gruppo riprenderà ad allenarsi giovedì al PalaDolmen per preparare la trasferta lucana.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie