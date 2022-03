Star Volley Bisceglie di nuovo in campo

Un nuovo impegno è alle porte per la Star Volley Bisceglie. La formazione nerofucsia, leader della graduatoria nel girone A di Serie C, sfiderà la Dinamo Molfetta sul rettangolo della palestrina del PalaPoli nel match che avrà inizio alle ore 21 e sarà disputato a porte chiuse. La gara è valida quale recupero della quattordicesima giornata. Di Leo e compagne, che si sono allenate lunedì per preparare la sfida al team che occupa al momento la sesta posizione in classifica, hanno nel mirino l’undicesima affermazione consecutiva in campionato.