Star Volley Bisceglie, decima perla

Dieci vittorie su dieci partite. Il primato in classifica a punteggio pieno con il miglior rendimento assoluto fra i tre gironi del torneo di Serie C. La marcia della Star Volley Bisceglie prosegue spedita: le nerofucsia si sono imposte per 3-0 anche nella sfida casalinga di sabato, sul parquet del PalaDolmen, contro il Bitetto. La capolista del gruppo A ha controllato il match senza correre alcun rischio. Le indisponibilità di ben tre elementi del sestetto titolare come Dominko, Gabriele e Binetti non hanno impedito alla Starf Volley di assumere subito le redini della contesa con decisione: lo strappo decisivo per la conquista el primo set è avvenuto con un parziale di 10-3 nella parte centrale (da 10-6 a 20-9) mentre nel secondo le bordate di Enza Ragone hanno subito scavato il solco (7-2, 15-9) e malgrado un tenace tentativo di resistenza delle avversarie le padrone di casa, con una prova in crescendo di Rosanna Bernardi al palleggio, hanno archiviato la pratica. Ottimo lavoro di Stefania Padula e compagne anche nella terza frazione, guidata in totale disinvoltura. Spazio, nel corso dell’incontro, a Ilaria De Nicolo, Denise Bisceglia, Aurora Ranieri e Irene D’Ambrosio, che hanno portato il loro prezioso contributo di energia e freschezza alle sorti della squadra per far fronte alle assenze. Mercoledì 2 marzo, con inizio fissato per le 21, è in programma il recupero della gara esterna sul campo della Dinamo Molfetta: la Star Volley Bisceglie dovrebbe tornare al completo. Sabato 5 è in calendario invece la più lunga trasferta della stagione regolare, sul rettangolo del PM Volley Potenza. Evitare le distrazioni e proseguire lungo la strada intrapresa è l’imperativo del capitano Ester Haliti e di ciascuna delle componenti del team.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-BITETTO 3-0

Star Volley Bisceglie: Bernardi 4, Padula 5, Di Leo 6, Altamura 7, Ragone 13, Haliti 9, Todisco (libero), De Nicolo, Bisceglia 2, Ranieri 2, D’Ambrosio 2. All.: Maggialetti.

Parziali: 25-11; 25-15; 25-14. Durata set: 19’; 25’; 23’ per complessivi 1h e 7’ di gioco.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie.