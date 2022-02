Star Volley Bisceglie, niente distrazioni

Non c’è alcun intento di commettere peccati di presunzione. La Star Volley Bisceglie continua a diffidare dalle distrazioni: la gara in programma sabato 26 febbraio al PalaDolmen (inizio ore 19, ingresso gratuito) contro il Pianeta Sport Bitetto è indubbiamente un testacoda se si guarda la classifica del girone A di Serie C ma lo staff tecnico nerofucsia ha lavorato parecchio sull’aspetto psicologico del gruppo. Nulla è scontato e la forza della squadra va dimostrata concretamente in ciascuna partita attraverso il duro lavoro in allenamento e una preparazione adeguata. Il team biscegliese si è ritrovato mercoledì dopo la sosta precauzionale dovuta all’insorgere di alcune positività nella settimana precedente e al rinvio della sfida contro la Dinamo Molfetta, che è stata spostata a mercoledì 2 marzo. La partita che vedrà Enza Ragone e compagne opposte al Bitetto, penultimo in graduatoria, non è certo da sottovalutare: servirà il giusto approccio per esprimersi agli ottimi livelli di gioco che stanno contrassegnando la stagione della Star Volley. Le nerofucsia confidano in una buona cornice di pubblico sugli spalti.