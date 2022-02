Casi di covid in squadra, rinviato il match tra Dinamo Molfetta e Star Volley Bisceglie

La gara tra Dinamo Molfetta e Star Volley Bisceglie, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C di pallavolo, è stata rinviata a data da destinarsi. Il club nerofucsia ha comunicato al comitato regionale pugliese della Federvolley la sopraggiunta positività al Covid di alcune componenti del gruppo squadra nel corso di uno dei consueti cicli di tamponi effettuati. Gli allenamenti del team sono stati sospesi precauzionalmente per qualche giorno in attesa di un nuovo giro di test.