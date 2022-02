La Star Volley Bisceglie continua a vincere

Quasi due mesi di attesa, con l’ultima gara giocata lo scorso 18 dicembre, non hanno scalfito la determinazione e soprattutto la concentrazione della Star Volley Bisceglie, tornata in campo e al successo nella sfida contro l’Asem Bari. Un netto 3-0 maturato sul parquet del PalaDolmen in poco più di un’ora di gioco, frutto dell’ottima prova delle nerofucsia che non si sono mai scomposte né rilassate, evidenziando anzi una eccellente tenuta mentale.

Il sestetto biscegliese ha colpito nella fase centrale del primo parziale prendendo il largo grazie alle ispirate Binetti e Haliti (11-5, poi 16-7, quindi 20-8). La formazione barese ha combattuto con tenacia per un buon tratto del secondo periodo, rimanendo a contatto fino al 10-8 senza però riuscire a frenare l‘irruenza e la voglia di vincere della Star Volley, che con un eloquente break di 10-2 (20-10) ha praticamente archiviato la frazione. Buon lavoro al centro di Padula, efficace Ragone. Rotazioni piuttosto ampie anche nel terzo set, indirizzato da un 6-0 nella parte mediana (da 8-4 a 14-4): buone le risposte fornite dalle giocatrici utilizzate. Applausi meritati per tutte le protagoniste del confronto, che ha restituito al campionato una capolista implacabile: pochi gli errori commessi, evidente il maggiore affiatamento sul piano tattico. Dominko e compagne torneranno ad allenarsi lunedì per avvicinarsi al prossimo match, in calendario domenica 20 febbraio sul campo della Dinamo Molfetta.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-ASEM BARI 3-0

Star Volley Bisceglie: Dominko 6, Padula 5, Gabriele 6, Haliti 10, Ragone 6, Binetti 16, Todisco (libero), Altamura 5, Di Leo 5, Bisceglia 3, Ranieri, Bernardi, D’Ambrosio, De Nicolo (libero). All.: Maggialetti.

Arbitri: Rutigliano e Colucci.

Parziali: 25-14; 25-12; 25-10.

Progressione set: 22’, 22’, 20’ per una durata complessiva di 1h e 4 minuti.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie