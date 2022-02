​Star Volley Bisceglie, via alla settimana che porterà alla ripresa del campionato

La data è cerchiata in rosso nelle teste di ciascuna delle protagoniste: sabato 12 febbraio, al PalaDolmen, la Star Volley riprenderà finalmente la sua corsa nel torneo di Serie C. Le nerofucsia, saldamente al comando della classifica del girone A, sfideranno l’Asem Bari nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato anche se in realtà diversi turni sono stati posticipati: Todisco e compagne, infatti, hanno giocato solo otto incontri, vincendoli tutti.

Le settimane trascorse in assenza di impegni ufficiali hanno permesso al gruppo di consolidare l’intesa e lavorare sulla cura minuziosa dei dettagli. La Star Volley vuole e deve farsi trovare pronta al rientro nelle competizioni: lunedì, nel tardo pomeriggio, il via al programma settimanale tipo con i tamponi anti-Covid e quindi l’attività fisica in palestra. La seconda parte dell’allenamento si svolgerà sul campo. Il team biscegliese si allenerà anche mercoledì e giovedì: riposi previsti martedì e venerdì. La società confida in un’adeguata affluenza di pubblico sugli spalti in occasione della prossima partita interna della capolista (inizio ore 19): il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative vigenti.