Rinviati due turni di campionato, cosa cambia per la Star Volley Bisceglie

Il comitato regionale Fipav Puglia ha disposto il rinvio degli incontri in programma da venerdì 14 a domenica 16 gennaio e da venerdì 21 a domenica 23 gennaio.

Valutato quanto emerso dalle risposte inviate dalle società al questionario inviato nei giorni scorsi, la Consulta dei presidenti territoriali e il Consiglio Regionale hanno deciso di rinviare gli incontri in questione al termine della fase regolare. Tutte le gare di giornate precedenti non ancora disputate potranno essere regolarmente giocate nel caso in cui fossero fissate in calendario.

La nona giornata d'andata nel girone A di Serie C sarà quindi recuperate il 26 e 27 marzo. La Star Volley non scenderà comunque in campo perché avrebbe dovuto osservare il turno di riposo.

La decima giornata (prima di ritorno) è invece rinviata al 2-3 aprile. In questo caso le nerofucsia affronteranno l'Amatori Bari in trasferta. Il prossimo impegno per Todisco e compagne è al momento previsto sabato 30 gennaio fra le mura amiche contro l’Adria Bari.