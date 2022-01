Sportilia Volley Bisceglie porge il benvenuto all’opposta Carmen Bellapianta

Si apre con un significativo movimento in entrata il nuovo anno di Sportilia Volley. Con l’auspicio di dare una sterzata in positivo alla propria stagione, la società biscegliese si è assicurata le prestazioni dell’opposta Carmen Bellapianta. Classe 1987, alta 187 centimetri, la new entry biancazzurra può vantare una carriera di assoluto livello: cresciuta nella sua Cerignola, Bellapianta ha raggiunto la serie B1 a Potenza ad appena 16 anni, quindi ha maturato numerose esperienze gratificanti in serie A2 e B1.

Nel suo curriculum spicca la vittoria di un campionato di A2 a Castellana Grotte, categoria in cui si è affermata anche tra le file di Benevento, Soverato e Olbia. Non meno importanti le parentesi in serie B1 con Chieti, Quartu, Bastia Umbra, Ancona, Cutrofiano (con il team salentino ha vinto un altro campionato) e FLV Cerignola (due stagioni fa è stata compagna di squadra di Arianna Losciale). Lo scorso anno si è distinta tra le fila del Volley Reghion Reggio Calabria, mentre nel primo segmento dell’attuale stagione ha militato nella FLV Cerignola.

Adesso l’approdo alla corte di coach Nicola Nuzzi dove, compatibilmente con gli impegni professionali esterni all’ambito sportivo, Bellapianta si prefigge con il suo carisma e l’indiscusso bagaglio, sia tecnico sia esperienziale, di contribuire alla risalita in classifica di Bisceglie, attuale fanalino di coda del girone L, ma reduce dalla prima vittoria in serie B2 conseguita nel turno pre-natalizio in casa del Pescara 3.