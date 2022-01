Star Volley Bisceglie, ottavo sigillo

Percorso netto. La Star Volley Bisceglie ha ottenuto l’ottava vittoria su altrettante partite d’andata nel girone A di Serie C femminile, consolidando il primato in classifica a punteggio pieno. La formazione nerofucsia ha impiegato poco meno di un’ora di gioco per piegare la Polis Corato. Le ospiti, determinatissime, hanno conquistato il set d’apertura in appena dodici minuti con un eloquente 6-25, quindi si sono imposte 25-27 nel secondo parziale e 14-25 nel terzo periodo, mettendo il sigillo su una prima parte di regular season eccellente. La sosta forzata del prossimo fine settimana, a causa del turno di riposo previsto dal calendario, consentirà al team di curare il perfezionamento di ulteriori meccanismi e recuperare la migliore condizione possibile di forma in assenza di impegni ufficiali. Prossima gara sabato 22 gennaio sul campo dell’Amatori Bari.

Articolo a cura dell'ufficio stampa Star Volley Bisceglie