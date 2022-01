La Star Volley Bisceglie torna in campo

Ottava giornata d’andata ma ultimo impegno della prima metà di regular season per la Star Volley Bisceglie. La compagine nerofucsia, dominatrice del girone A del torneo di Serie C a punteggio pieno, andrà alla ricerca di un altro successo sul campo della Polis Corato mentre nel nono turno osserverà il riposo previsto dal calendario. Haliti e compagne si sono rimesse al lavoro con grande concentrazione: l’obiettivo immediato del collettivo biscegliese è virare la boa con il massimo bottino possibile in saccoccia. Serviranno un approccio deciso e una prova attenta per conquistare un’altra vittoria.

La partita, in programma sabato 8 gennaio con inizio fissato per le ore 19:30, sarà giocata sul rettangolo del tensostatico di via don Albertario, adiacente il PalaLosito, in assenza di pubblico secondo quanto disposto dalla società di casa. Il match sarà diretto da Ayroldi e Rutigliano.