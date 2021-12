Star Volley Bisceglie, prima i tamponi anti-covid, poi riprendono gli allenamenti

È già tempo di tornare al lavoro per le ragazze della Star Volley Bisceglie, che guidano la classifica del girone A di Serie C femminile a punteggio pieno dopo le prime sette giornate di campionato. Il gruppo squadra si è sottoposto a tampone anti-Covid nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre, quindi sosterrà un primo allenamento al PalaDolmen in serata. Mercoledì, con inizio alle 19:45, è in programma un’amichevole sul campo della Primadonna Bari, formazione di Serie B2. Il gruppo si ritroverà giovedì sera e venerdì mattina per altri due allenamenti che chiuderanno il calendario settimanale.