Gagliarda rimonta nella trasferta con il Pescara 3 per Sportilia, è la prima storica vittoria in B2

Era nell’aria da alcune settimane ed è maturata proprio nell’ultimo appuntamento ufficiale del 2021. La prima, storica affermazione di Sportilia Volley sul proscenio nazionale della B2 è arrivata ieri per effetto del colpaccio in rimonta, al tie-break, sul rettangolo del Pescara 3.

Grazie ad una gara determinata e gagliarda, interpretata a buoni livelli sul piano tecnico e tattico, la compagine biscegliese ha spezzato finalmente il digiuno che perdurava da inizio stagione rosicchiando un punto rispetto all’attuale quota salvezza, portandosi a -6 dalle quartultime.

La sfida andata in scena al PalaOrfento registra un sostanziale equilibrio nel set d’apertura, con frequenti capovolgimenti di punteggio fino alla parità a quota 24. A questo punto Sportilia assesta il colpo risolutore spuntandola ai vantaggi (24-26) grazie al muro vincente di Arianna Losciale. Anche la seconda frazione è scandita da un duello punto a punto, ma questa volta è Pescara 3 ad imporsi per 25-23. Il team abruzzese di coach Mazzucato compie quindi il sorpasso in fondo al terzo parziale, incamerato col punteggio di 25-18 dopo averlo condotto in modo pressoché costante. Nel momento più delicato della contesa, il sestetto allenato da Nicola Nuzzi non si disunisce, schizza meglio dai blocchi nel quarto set (2-6), preserva il margine a metà frazione (12-16) e riporta i conti in parità (22-25) arginando con autorevolezza il tentativo di rimonta delle padrone di casa. Bisceglie approccia in modo aggressivo il suo terzo tie-break in stagione e transita al cambio di campo in vantaggio (4-8), a seguire preserva il margine dilatandolo fino al 7-12 e chiude il match a proprio favore (11-15) con un urlo collettivo liberatorio dopo oltre due ore e mezza di stagione.

L’esito positivo dello scontro diretto in terra abruzzese rilancia le quotazioni del collettivo del presidente Angelo Grammatica, che al rientro dalla sosta natalizia potrà beneficiare di un doppio turno casalingo (nell’ordine al cospetto di Dannunziana Pescara e Adriatica Trani) per ossigenare ulteriormente la propria classifica.

VOLLEY TEAM PESCARA 3 – SPORTILIA BISCEGLIE 2-3

PARZIALI: 24-26, 25-23, 25-19, 22-25, 11-15.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie