Inarrestabili, 7 su 7 per la Star Volley Bisceglie

In collaborazione con DOMOtéka Arriva DOMOtéka. A Bisceglie spazi d’autore per la tua casa

Saranno spazi d’autore. E non ci vorrà nemmeno troppo tempo per aspettare. Domani aprirà i battenti a Bisceglie “DOMOtéka”, il nuovo showroom che punta a diventare un punto di riferimento per la città e per tutto il territorio circostante.