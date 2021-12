Star Volley Bisceglie in trasferta a Bitetto

Mantenere alta la concentrazione. La Star Volley Bisceglie ha lavorato sodo, nel corso di questa settimana, per presentarsi al cospetto delle prossime avversarie nelle migliori condizioni psicofisiche. Sabato 11 dicembre, sul rettangolo della palestra del liceo “Amaldi”, le nerofucsia affronteranno il Bitetto, ottavo in classifica nel girone A del torneo di Serie C femminile. Un autentico testacoda, a guardare la graduatoria, che però andrà approcciato con il piglio giusto per evitare cali di tensione e passaggi a vuoto.

Vivi Dominko e compagne, al comando a punteggio pieno, vogliono porre un altro tassello sulla costruzione, avviata fin dal primo giorno di allenamenti, e continuare la marcia verso l’obiettivo prefissato all’inizio della stagione. I cinque successi finora ottenuti, con un solo set lasciato alle contendenti, hanno confermato la bontà del progetto intrapreso: quella di Bitetto è un’altra tappa del percorso che la squadra intende proseguire esprimendosi possibilmente su livelli sempre molto alti e sfoderando prove di una certa caratura tecnica.

La gara avrà inizio alle ore 19 e sarà arbitrata da Devanna e Bianchi.