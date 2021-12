Star Volley Bisceglie in controllo, secco 3-0 ai danni della Dinamo Molfetta

Il percorso netto della Star Volley Bisceglie nel girone A di Serie C prosegue alla luce del quinto successo consecutivo in campionato. Le nerofucsia si sono imposte senza particolari patemi d’animo nella sfida casalinga del PalaDolmen contro la Dinamo Molfetta, piegata 3-0 in 75’. La prestazione della squadra guidata da Maggialetti, a onor del vero, è stata meno brillante di altre e non sono mancati cali di tensione, con la conseguenza di ravvivare una gara che – per quanto mai in discussione - si sarebbe potuta chiudere ancora più velocemente.

Le padrone di casa hanno subito messo in chiaro le cose, scappando sull’11-3 e quindi sul 14-5 nel primo parziale ma con il trascorrere delle azioni si sono rivelate distratte, permettendo alle avversarie di rimontare dal 19-11 al 20-15 e finanche al 21-18. Un timeout è stato sufficiente a richiamare all’ordine la capolista, che ha quindi chiuso la pratica sul 25-20.

Più equilibrata l’apertura del secondo periodo: 8-6, poi 12-9 nella fase centrale. La Star Volley ha accelerato poderosamente sul 19-12 e per Molfetta non c’è stato nulla da fare: 25-14.

Canovaccio molto simile nel terzo set: ospiti tenaci per un certo tratto (6-3), nerofucsia decise a fare sul serio con una progressione inarrestabile dal 10-6 al 20-10 fino al 25-15 che è valso altri tre punti in classifica. Il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, che ora è Cerignola, si attesta sulle 5 lunghezze.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-DINAMO MOLFETTA 3-0

Star Volley Bisceglie: Dominko 6, Haliti 12, Ragone 14, Gabriele 1, Binetti 13, Di Leo 5, Todisco (libero), Bisceglia, Ranieri, Altamura, D’Ambrosio, Bernardi, Padula, De Nicolo (libero). All.: Maggialetti.

Arbitri: Rossini e Francia.

Parziali: 25-20, 25-14, 25-15. Durata set: 27’, 24’, 24’ per complessivi 1h e 15’ di gioco.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star VolleY Bisceglie