Ostico derby a Fasano per Sportilia

Giocarsela a viso aperto provando a confermare i progressi incoraggianti emersi durante la precedente sfida di fronte alla capolista Teramo. E’ il chiaro obiettivo che animerà Sportilia nella trasferta di domani sul rettangolo del Volley Fasano, attuale terza forza del girone (inizio ore 19.30, presso la palestra dell’istituto “Salvemini”). Valida per l’ottavo turno, la sfida tra neopromosse rappresenta anche l’ultimo derby del girone d’andata per la compagine biscegliese, fanalino di coda del torneo con un punto all’attivo in 6 partite disputate.

“I miglioramenti delle ultime settimane sono visibili a tutti, ma non sono ancora bastati per poter vincere una partita – commenta coach Nicola Nuzzi - . Dobbiamo continuare in ogni caso a lavorare su questa falsariga, avere tanta pazienza soprattutto in settimana insistendo e credendoci sempre. Sono fiducioso che a Fasano il gruppo possa mostrare lo stesso cuore e la stessa determinazione di sabato scorso”.

Il tecnico biancazzurro non nasconde l’elevato coefficiente di difficoltà del prossimo match: il Volley Fasano allenato da Adolfo Rampino ha incamerato finora 14 punti, frutto di 5 successi ed un solo stop, inoltre nelle 3 gare che hanno preceduto la pausa dello scorso weekend si è sempre imposto con un secco 3-0. “E’ una squadra costruita per arrivare ai playoff – sottolinea Nuzzi - . Sarà un impegno duro, ma cercheremo di recitare il nostro ruolo. Tra le mura amiche Fasano concede davvero poco a chiunque. Può contare su un organico di alto spessore tecnico ed assai esperto, con molte atlete reduci da lunghi trascorsi in serie B1 e B2, tuttavia non abbiamo nulla da perdere e guai a fasciarsi la testa prima di scendere in campo. Sarà una tappa importante prima dei tre scontri diretti (Montesilvano e, a seguire, le due pescaresi) con cui andremo a completare il girone d’andata.

L’incontro tra Volley Fasano e Sportilia sarà diretto da Maria Laura Ingrosso e Alessandra Savina.