​Star Volley Bisceglie irresistibile, 3-0 secco ai danni di Cerignola

Un importante atto di forza. Il 3-0 rifilato all’ottimo Cerignola è la naturale conseguenza di una prova di altissimo spessore, ritmo e concentrazione che la Star Volley Bisceglie ha saputo sfoderare per la gioia del numeroso pubblico presente sugli spalti del PalaDolmen. Prestazione eccellente, quella delle nerofucsia, che hanno strappato applausi mostrandosi davvero di un’altra categoria in diversi tratti del match, pur confermando la sensazione di avere ulteriori e notevoli margini di miglioramento. C’è insomma da essere soddisfatti per la caratura della partita giocata contro avversarie di livello ma il percorso del gruppo sarà lunghissimo e caratterizzato da insidie di ogni tipo.

Buonissimo l’approccio alla sfida delle padrone di casa, con Haliti particolarmente precisa: la Star Volley ha sempre tenuto le redini del set inaugurale, toccando anche il +5 sul 16-11 ma il collettivo ofantino è riuscito a restare in contatto, cedendo di misura (25-23).

Secondo parziale a corrente alternata per le biscegliesi: illusorio lo scatto sul 4-1, sorpasso Cerignola per il 5-6 e situazione complicata sul -3 (7-10) alla quale Dominko e compagne hanno risposto con personalità: pesantissimo parziale di 11-2 per il 18-12 e inerzia letteralmente capovolta con il contributo preziosissimo di Ida Gabriele a muro e in attacco, le martellate di Ragone e Binetti e le incursioni di Antonella Di Leo.

Nuova spallata poderosa della capolista nel terzo periodo: 5-0, poi 10-4. Le ospiti, orgogliosamente, si sono prodotte in un tentativo di ricucitura che però non è andato oltre il -4 sul 12-8 ma la Star Volley non ha concesso altro, grazie al lavoro impeccabile di Elisabetta Todisco in ricezione e in difesa. L’apporto di Ranieri e Altamura, in attesa di poter allungare ulteriormente le rotazioni con l’attesissimo debutto di Stefania Padula e l’inserimento di altre atlete nel clima partita incrementerà il valore di una squadra che sta costruendo la sua identità giorno per giorno, confortata dai risultati e dalla bella risposta di pubblico, con tantissimi bambini sugli spalti. Si va avanti con ancora più fiducia e maggiore compattezza.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-CERIGNOLA 3-0

Star Volley Bisceglie: Dominko 4, Haliti 24, Ragone 9, Gabriele 7, Binetti 13, Di Leo 3, Todisco (libero), Ranieri, Altamura, Padula, D’Ambrosio, Bernardi, Bisceglia, De Nicolo (libero). All.: Maggialetti.

Pallavolo Cerignola: Altomonte, Andreula, Stelluto, Sgherza, D’Agostino, Novia, Rinaldi, Bruno, Dirienzo, Giancane, Valecce (libero). All.: Valentino.

Arbitri: Guagnano, Angiulli.

Parziali: 25-23; 25-19; 25-19. Durata set: 30’, 27’, 29’ per complessivi 1h e 26’ di gioco.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Star Volley Bisceglie