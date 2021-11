Sportilia Volley Bisceglie piegata 0-3 al PalaDolmen dalla capolista Pallavolo Corridonia

Nessuna sorpresa nel testacoda del PalaDolmen valido per la quinta d’andata. La Pallavolo Corridonia consolida la leadership a punteggio pieno superando a domicilio con un secco 0-3 una pur generosa Sportilia, che rimane viceversa in fondo alla classifica e senza punti all’attivo. Al cospetto di un’avversaria solida e spietata in ogni fondamentale, la squadra biscegliese ha provato a limitare i danni mostrando comunque segnali incoraggianti rispetto alla prova scialba del turno precedente contro la Primadonna Bari.

Coach Nuzzi si affida alla consueta diagonale Losciale – Panza, con Nazzarini e De Nicolò in banda, Di Reda e Ottomano (quest’ultima non al meglio della condizione) al centro, Luzzi libero. Il sestetto marchigiano mostra un piglio autorevole ed aggressivo fin dai primi scambi, con l’opposto Arianna Benedetti in bella evidenza sia in attacco sia in battuta. Sportilia perde gradualmente terreno ed a poco servono i due time-out richiesti da Nuzzi (sul 5-11 e sull’11-18), così Corridonia si aggiudica la frazione con un comodo 13-25. Il secondo set si apre sulla falsariga del precedente: capitan Romani e compagne governano il gioco in modo incisivo e disinvolto, le padrone di casa faticano in ricezione e regalano qualche punto di troppo al servizio. Il margine a favore della capolista raggiunge la doppia cifra (9-19), preludio all’11-25 con cui si conclude in parziale.

Il collettivo biscegliese approccia la terza frazione con maggiore determinazione e tiene testa alle quotate avversarie fino al 6-6, ma a seguire Corridonia confeziona un parziale di 3-9 producendosi nell’allungo risolutivo. L’ultimo segmento di match risulta piuttosto equilibrato, con la schiacciatrice biancazzurra De Nicolò protagonista di alcune pregevoli soluzioni offensive, ma il solco è ormai incolmabile e Sportilia s’inchina 18-25 in 80’ complessivi di gioco.

Sabato prossimo le ragazze del presidente Grammatica sono attese da un autentico scontro diretto sul rettangolo del Pagliare del Tronto, penultimo della classe.

TABELLINO Campionato di serie B2 femminile (girone L), quinta giornata d’andata

SPORTILIA BISCEGLIE – PALLAVOLO CORRIDONIA 0-3

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Panza, Di Reda, De Nicolò, A. Losciale, Ottomano; Luzzi (L); Lamanuzzi, Massaro (L), Roselli, Pellegrini, Todisco, Gentile, P. Losciale. All. Nicola Nuzzi.

PALLAVOLO CORRIDONIA: Paparelli, Romani, Grilli, Partenio, Benedetti, Rita; Giorgio (L); Tassone (L), Lancioni, Mercanti, Colaianni, Bartolacci, Pioli. All. Messi.

ARBITRI: Persia e Liuzzi.

PROGRESSIONE PARZIALI: 13-25, 11-25, 18-25.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie