Star Volley Bisceglie, bella prova a Bari

Poco più di un’ora: il tempo sufficiente a sbarazzarsi dell’Adria Bari e mettere il secondo mattoncino della costruzione. La Star Volley Bisceglie si è imposta con autorevolezza nel match giocato al PalaMartino, mostrandosi molto meno impacciata rispetto all’esordio assoluto contro l’Amatori Bari e decisa nel limitare gli errori gratuiti. Le nerofucsia hanno dominato: fra le note incoraggianti del confronto si è registrata una maggiore efficacia offensiva, con alcuni spunti molto interessanti emersi in termini di specifiche collaborazioni tra le protagoniste sul parquet.

Qualche sbavatura di troppo ha impedito alle ospiti di prendere il largo in modo eloquente in un primo periodo comunque guidato senza tentennamenti, con un margine medio intorno alle 3-4 lunghezze. Lo strattone decisivo l’hanno dato Di Leo, Haliti e Binetti, con un break di 6-2 che ha chiuso la pratica.

La voglia di migliorare continuamente e non concedere punti facili alle avversarie è venuta fuori in seguito: la Star Volley ha toccato il +8 a metà del secondo set (8-16) e con un’altra accelerazione propiziata da Dominko e Ragone (6 punti consecutivi) si è assicurata il parziale senza colpo ferire.

Due aces di Binetti hanno contrassegnato il prepotente sussulto biscegliese nella terza frazione: 3-9 e sfida in discesa per Todisco e compagne, implacabili nel portarsi finanche sull’8-23. con Altamura e Bernardi in campo a far rifiatare le compagne. Finale a braccia alzate per le ragazze di coach Maggialetti, seguite da un buon numero di appassionati anche in trasferta.

ADRIA BARI-STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

Star Volley Bisceglie: Dominko 8, Haliti 9, Ragone 10, Gabriele 8, Binetti 17, Di Leo 6, Todisco (libero), Altamura, Bernardi. N.e.: Padula, Bisceglia, D’Ambrosio, Ranieri, De Nicolo (libero). All.: Maggialetti.

Arbitri: Panzarino e Rossini.

Parziali: 18-25; 13-25; 13-25. Durata set: 24’, 21’, 20’ per un totale di 1h e 5 minuti di gioco.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Star Volley Bisceglie