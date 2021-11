La Star Volley Bisceglie punta al bis

È tempo di confermarsi per la Star Volley Bisceglie, che sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle 18:30) andrà alla ricerca del secondo successo in campionato nella sfida sul rettangolo dell’Adria Bari. Le nerofucsia di coach Michelangelo Maggialetti, tornate al lavoro lunedì, hanno analizzato le diverse fasi della gara d’esordio vinta al PalaDolmen sull’Amatori Bari, concentrando l’attenzione sui passaggi meno convincenti e in particolare sul secondo set. L’obiettivo del gruppo è trovare la massima sintonia nel più breve tempo possibile e solo un maggiore vissuto sul campo potrà avvicinare Elisabetta Todisco e compagne all’auspicata acquisizione di tutti gli automatismi necessari.

Le avversarie di turno, guidate dal tecnico Zambetta, hanno debuttato mercoledì imponendosi in trasferta (3-1) sulla Polis Corato. Il roster barese è stato costruito con l’intenzione di assestarsi nelle posizioni di vertice del gruppo A di Serie C. Sfida tutta in famiglia, quella del Palamartino, tra le sorelle Bernardi: Rosanna (palleggiatrice della Star Volley) e Valeria (centrale dell’Adria).

La gara sarà diretta da Panzarino e Rossini.