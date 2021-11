​Star Volley Bisceglie, vittoria davanti a una buona cornice di pubblico

Il ghiaccio è stato rotto. 3-1 all’Amatori Bari e prima affermazione in campionato per la Star Volley Bisceglie. La compagine del tecnico Michelangelo Maggialetti, seguita sugli spalti del PalaDolmen da un numero piuttosto significativo di spettatori (con tanti giovanissimi a sostenere le nerofucsia), si è imposta al termine di una partita piuttosto gradevole. Piegata la tenace resistenza delle avversarie in quasi due ore di gioco, con Dominko e compagne a tratti irresistibili. Bisognerà lavorare su qualche passaggio a vuoto, peraltro fisiologico in una fase iniziale della stagione ma era necessario partire con una vittoria netta e conquistare i tre punti: la sintonia sul rettangolo di gioco arriverà con il tempo.

Primo periodo dominato dalle padrone di casa, che con sette punti consecutivi hanno subito messo in chiaro le proprie intenzioni allungando sul +9 (12-3) e ponendo così le basi per condurre la situazione senza particolari intoppi fino al 25-14.

Le premesse per un match dalla rapida soluzione non sono state portate a compimento nel secondo parziale, quando la formazione ospite, con un ottimo lavoro in difesa e sfruttando qualche errore di troppo della Star Volley, ha preso il sopravvento fino a toccare anche il +7 (10-17). I tentativi di rientro biscegliesi si sono fermati sul più bello e l’Amatori Bari ha impattato momentaneamente la contesa (21-25).

Terzo periodo contrassegnato da un sostanziale equilibrio fino a quando i colpi delle biscegliesi, trascinate dal capitano Ester Haliti, si sono rivelati imprendibili nei momenti cruciali: 25-19 frutto di grande carattere. Un’onda lunga e travolgente che si è protratta nella quarta frazione: subito sul 7-3, Ragone e socie hanno impresso l’accelerazione decisiva, andando in progressione (15-7, 20-10) fino a chiudere vittoriose sul 25-14 e fra gli applausi.

Star Volley Bisceglie-Amatori Bari 3-1

Star Volley Bisceglie: Haliti 12, Ragone 15, Gabriele 6, Binetti 10, Di Leo 6, Dominko 12, Todisco (libero), Bernardi. N.e.: D’Ambrosio, Bisceglia, Ranieri, Altamura, Padula. Allenatore: Maggialetti. Aces 6, muri 10, errori 22.

Arbitri: Coscia, De Vanna.

Parziali: 25-14, 21-25, 25-19, 25-14. Durata set: 23’, 30’, 30’, 25’ per complessivi 1h48’ di gioco.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Star Volley Bisceglie.