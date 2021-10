La Star Volley Bisceglie aggiunge Irene D’Ambrosio

Ora il roster della Star Volley Bisceglie si può considerare al completo. Il tesseramento della 24enne centrale Irene D’Ambrosio arricchisce il patrimonio di capacità, vissuto tecnico ed esperienze della squadra affidata a coach Michelangelo Maggialetti. «Ho smesso di giocare cinque anni fa perché desideravo ritagliare del tempo per me stessa e anche per comprendere in che misura volessi continuare o meno» ha spiegato l’atleta. «Non ho mai smesso di mantenere uno standard di forma: la palestra è stata la mia seconda casa e questo mi ha aiutato nella fase di rientro nei ranghi del gruppo» ha aggiunto. Quanto alle dinamiche che ne hanno favorito il ritorno sul campo, D’Ambrosio ha raccontato: «Ester Haliti, da vero capitano, ha ricoperto un ruolo fondamentale nello spronarmi a ricominciare. Grazie alla sua tenacia e al calore trovato nel club ho deciso di rimettermi in gioco e darmi una seconda chance». L’ambientamento nella dimensione Star Volley è stato rapido: «Ho trovato compagne coese e che ti coinvolgono subito. Lavorerò sodo per poter dare il mio contributo alla causa» ha assicurato.

Irene D’Ambrosio è la quattordicesima giocatrice inclusa nell’organico del team nerofucsia per la stagione 2021-2022, che si aprirà sabato 6 novembre con il match valido per la prima giornata del campionato di Serie C contro l’Amatori Volley Bari. Si aggiunge alle altre otto nuove arrivate Viviana Dominko, Enza Ragone, Sara Binetti, Stefania Padula, Aurora Ranieri, Antonella Di Leo, Rosanna Bernardi, Denise Bisceglia e alle cinque confermate Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura e Ilaria De Nicolo.