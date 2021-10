Star Volley Bisceglie, un’altra settimana di lavoro verso il debutto

Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile prosegue e la Star Volley Bisceglie continua a lavorare in funzione del debutto, previsto sabato 6 novembre sul parquet del PalaDolmen nel match contro l’Amatori Volley Bari.

L’ottava settimana di preseason del collettivo di coach Michelangelo Maggialetti si è aperta lunedì con un allenamento sul terreno del PalaFiorentini di Molfetta mentre sia mercoledì che giovedì Dominko e compagne saranno sulle tavole del PalaDolmen dopo aver sostenuto una sessione di consolidamento muscolare. Venerdì, nel primo pomeriggio, è previsto un workout individuale sulla ricezione e sabato pomeriggio si terrà un’amichevole sul campo del Volley Tempesta Taranto.

Le indicazioni fornite da tutti i test sostenuti finora, anche contro compagini di B2, sono oggettivamente confortanti e a maggior ragione il gruppo, nella consapevolezza della necessità di continuare a crescere, ha mostrato grande abnegazione fin dal primo giorno di lavoro.